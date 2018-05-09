В Cети опубликовали снимок нового смартфона Nokia X

Похоже, что на старте продаж телефон будет доступен только для клиентов Suning, то есть будет продаваться лишь в Китае. Nokia X имеет стеклянную заднюю панель и алюминиевую раму с круговым считывателем отпечатков пальцев на задней панели и дисплеем 19:9 спереди. Есть надрез, а на нижней грани расположился логотип Nokia.

Устройство получило вертикальную двойную камеру на задней стороне, но на камере нет надписи Carl Zeiss, и это заставляет думать, что Nokia X будет более дешевым гаджетом, чем Nokia 7 Plus. Предполагается, что смартфон оснащен 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD + 1080 x 2280 пикселей.

Ожидается, что смартфон выпустят в двух версиях. Более дорогой вариант оснастят процессором Snapdragon 636 с 6 Гбайт оперативной памяти. Также будет доступна версия на чипсете Helio P60 с 4 Гбайт оперативной памяти.

Ожидаемые цены Nokia X - $250 за базовую модификацию и $285 за улучшенную версию. Презентация назначена на 16 мая, но неясно, когда смартфон будет доступен на мировом рынке.