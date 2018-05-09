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Lenovo опубликовала тизер нового безрамочного смартфона

14:10 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: andro-news.com

Новости технологии: 9 мая, компания Lenovo показала тизер нового абсолютно безрамочного смартфона.

Правда, на фото показали только часть девайса. В свое время компания Lenovo стремилась "догнать и перегнать", и стоит отметить, что это ей успешно удавалось. Китайцы даже приобрели мобильное подразделение Motorola, чтобы получить больше денег с продаж именитого бренда. Однако они не смогли повторить успех Motorola и вынуждены были выпускать смартфоны с собственным логотипом.

Стоит отметить, что корпорация не имеет большого количества желающих покупать устройства, поэтому она нашла другой выход – создать что-то трендовое с заявкой на рекордность характеристик.

В опубликованном новом тизере китайской компании видно, что Lenovo планирует выпустить абсолютно безрамочный смартфон. Правда, на фото видна лишь часть нового девайса, поэтому судить окончательно, что новинка абсолютно не будет иметь рамок, нельзя. Смартфон чем-то напоминает Xiaomi Mi Mix 2 и пока точно не понятно, или производитель обыграл фронтальную камеру и разговорный динамик. Возможно, он взял на вооружение идею с выдвижной камерой, как в случае с Vivo Apex.

Пока нет никакой ясности о начинке будущего творения от Lenovo, да и в самом тизере только намеки. Представить новинку компания может уже 14 июня.

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Новости технологии, Lenovo, Безрамочный смартфон, Гаджеты, Смартфон, Тизер.
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