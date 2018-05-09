Instagram пробует новую музыкальную функцию

Соцсеть Instagram тестирует новую функцию, с помощью которой можно будет делиться музыкой в Stories.

В соцсеть хотят добавить музыкальные стикеры, которые можно будет размещать так же, как и обычные наклейки в Stories. Целью такого нововведения является желание компании получить часть аудитории соцсети соперника Snapchat.

Instagram хочет сделать так, чтобы можно было проигрывать часть трека автоматически сразу после открытия "историй". Полную песню можно будет прослушать, нажав на наклейку.

Эти наклейки почти наверняка добавятся к видео, но, возможно, Instagram позволит вам включить их и на фотографии

Сеть рассматривает возможность сотрудничества с Spotify, Apple, YouTube, SoundCloud и Amazon. Функция скачивания контента с аккаунта Data Download появилась в социальной сети Instagram.