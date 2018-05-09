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Новости: Instagram пробует новую музыкальную функцию
Instagram пробует новую музыкальную функцию
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Instagram пробует новую музыкальную функцию

Instagram
17:41 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Социальные сети Instagram тестирует возможность делиться музыкой

Соцсеть Instagram тестирует новую функцию, с помощью которой можно будет делиться музыкой в Stories.

В соцсеть хотят добавить музыкальные стикеры, которые можно будет размещать так же, как и обычные наклейки в Stories. Целью такого нововведения является желание компании получить часть аудитории соцсети соперника Snapchat.

Instagram хочет сделать так, чтобы можно было проигрывать часть трека автоматически сразу после открытия "историй". Полную песню можно будет прослушать, нажав на наклейку.

Эти наклейки почти наверняка добавятся к видео, но, возможно, Instagram позволит вам включить их и на фотографии

Сеть рассматривает возможность сотрудничества с Spotify, Apple, YouTube, SoundCloud и Amazon. Функция скачивания контента с аккаунта Data Download появилась в социальной сети Instagram.

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Новости технологии, Instagram, Новая функция, Новая функция в Instagram, Социальные сети.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
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