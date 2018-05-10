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В Telegram создали сервис для хранения данных пользователей

Telegram
10:01 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости технологии: Telegram Passport сможет собирать паспортные данные, загранпаспорта, водительские права, справки о банковских счетах и другие документы.

Telegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы и тестирует его в закрытом режиме.

Об этом сообщили два близких к мессенджеру человека. Речь идет о Telegram Passport, который позволит идентифицировать личность пользователя Telegram.

Все необходимые документы и данные нужно будет загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов.

Telegram Passport может заработать уже к началу лета. Telegram Passport сможет собирать паспортные данные, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя.

Об этом говорится на закрытой странице сайта telegram.org. Ранее компания Telegram Messenger LLP подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ, признавшего законным приказ ФСБ о выдаче ключей для расшифровки сообщений пользователей. Представители мессенджера считают, что решение суда принято «с существенным нарушением норм права», а сам приказ противоречит ряду законов.

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Все по теме:

Новости технологии, Telegram, Telegram Passport, Данные, Данные пользователя, Хранение данных.
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