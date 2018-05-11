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Новости: Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
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Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом

Илон Маск
11:07 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото из открытых источников

Новости технологии: Илон Маск показал новое видео, как будет работать сеть тоннелей в Лос-Анджелесе.

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск показал почти готовый подземный тоннель, который строит его компания The Boring Company под Лос-Анджелесом.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Первый тоннель The Boring Company под ЛА (Лос-Анджелесом - ред.) почти готов! Ожидается финальное одобрение со стороны регуляторных государственных органов, мы предложим бесплатные проезды общественности через несколько месяцев", - говорится в публикации.

Как известно, Маск учредил The Boring Company в декабре 2016 года. Подземные тоннели, по замыслу изобретателя, помогут разгрузить дороги.

Эта же компания строит также подземный тоннель для другого проекта Маска: высокоскоростной транспортной системы Hyperloop. Она состоит из герметичной трубы-тоннеля, из которой откачан почти весь воздух. По этому тоннелю на бесконтактной основе будут передвигаться поезда, скорость движения которых, по подсчетам, может достигать до 1200 км/ч из-за отсутствия трения и сопротивления воздуха.

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Новости технологии, Instagram, The Boring Company, Илон Маск, Лос-Анджелес, Тоннель.
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