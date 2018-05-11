Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
Новости технологии: Илон Маск показал новое видео, как будет работать сеть тоннелей в Лос-Анджелесе.
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск показал почти готовый подземный тоннель, который строит его компания The Boring Company под Лос-Анджелесом.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
First Boring Company tunnel under LA almost done! Pending final regulatory approvals, we will be offering free rides to the public in a few months. Super huge thanks to everyone that helped with this project. Strong support from public, elected officials & regulators is critical to success. As mentioned in prior posts, once fully operational (demo system rides will be free), the system will always give priority to pods for pedestrians & cyclists for less than the cost of a bus ticket.
"Первый тоннель The Boring Company под ЛА (Лос-Анджелесом - ред.) почти готов! Ожидается финальное одобрение со стороны регуляторных государственных органов, мы предложим бесплатные проезды общественности через несколько месяцев", - говорится в публикации.
Как известно, Маск учредил The Boring Company в декабре 2016 года. Подземные тоннели, по замыслу изобретателя, помогут разгрузить дороги.
Эта же компания строит также подземный тоннель для другого проекта Маска: высокоскоростной транспортной системы Hyperloop. Она состоит из герметичной трубы-тоннеля, из которой откачан почти весь воздух. По этому тоннелю на бесконтактной основе будут передвигаться поезда, скорость движения которых, по подсчетам, может достигать до 1200 км/ч из-за отсутствия трения и сопротивления воздуха.