Представлены первые смарт-часы в Украине, которые измеряют уровень стресса

Главная особенность новинки в том, что аксессуар умеет определять уровень стресса пользователя и давать рекомендации, как его снизить.

EMwatch отслеживает кровяное давление, пульс, количество пройденных шагов, фазы сна (всего 20 параметров), это умеют делать почти все "умные" часы. Однако новинка имеет и укникальну функцию – фирменные алгоритмы вычисляют уровень стресса владельца, а персональный помощник (медведь с искусственным интеллектом) даст пользователям рекомендации, как его снизить.

Это могут быть общие советы, или часы порекомендуют успокоиться, поскольку у пользователя повысилось давление, или EMwatch получили другие сигналы, свидетельствующие о повышении стресса. Их можно увидеть на экране устройства или в приложении для смартфона.

Представители Force говорят, что часы с аккумулятором на 100 миллиампер часов могут проработать без подзарядки 2,5 недели. Стоит отметить, что новинка стоит 2299 гривен.