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Американские ученые разработали протезы, которые чувствуют боль

Тип искусственной кожи для протезов
21:46 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: В университете Джона Хопкинса создали новый тип искусственной кожи для протезов.

В университете Джона Хопкинса создали новый тип искусственной кожи для протезов.

"Мы создали датчик, который проходит через пальцы протезной руки и действует как ваша собственная кожа. Это интересно и ново, потому что теперь у нас может быть протезная рука, которая уже есть на рынке, и ее можно изменить с помощью электронной кожи, которая может многое рассказать владельцу", - говорит Люк Осборн, аспирант университета Джона Хопкинса в области биомедицинской техники.

Оболочка позволяет носителю протеза воспринимать широкий спектр тактильных ощущений от легкого прикосновения до сильного нажатия. Новшеством по сравнению с другими моделями искусственной кожи являются электронные болевые рецепторы. Они активируются, когда давление на чувствительную поверхность достигает опасных значений.

"Боль, конечно, неприятна, но это также важное, защитное чувство, которое отсутствует в протезах, доступных в настоящее время для ампутантов. Достижения в дизайне протезов и механизмах контроля могут помочь восстановить утраченные функции, но часто людям не хватает осязательной обратной связи", - подчеркнул Люк Осборн.

В то же время подчеркивается, что разработка не полностью копирует человеческую кожу. В частности, E-dermis не чувствителен к температуре.

После нескольких месяцев тестирования исследователи заявили, что планируют дальнейшее развитие технологии и лучшее понимание того, как обеспечить значимую сенсорную информацию для пациентов с ампутацией в надежде сделать систему готовой для широкого использования.

Разработка под названием E-dermis возвращает пациенту не только осязание, но и ощущение боли.

После ампутаци руки или ноги люди часто испытывают ощущение "фантомной конечности" - ощущение, что недостающая часть тела все еще существует. Эта чувственная иллюзия стала ближе к реальности благодаря команде инженеров из Университета Джона Хопкинса, которая создала электронную кожу E-dermis. Когда она накладывается поверх протезов, это возвращает реальное ощущение осязания через кончики пальцев.

"Спустя много лет я почувствовал мою руку, как будто пустая оболочка снова наполнена жизнью", - говорит анонимный мужчина-ампутант, который служил главным волонтером-тестировщиком команды.

E-dermis изготовлена из ткани и резины и снабжена датчиками для имитации нервных окончаний. Такая кожа воссоздает ощущение осязания, а также боль, ощущая раздражители и передавая импульсы в периферические нервы.

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Новости технологии, Боль, Кожа, Новинка, Протезы, Разработка, Технологие, Ученые, Чувствительность.
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