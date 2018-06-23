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Apple готова бесплатно починить клавиатуры новых MacBook

MacBook
20:39 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Apple признала существование проблемы с их клавиатурой на MacBook.

Компания Apple заявила о том, что готова бесплатно починить или заменить клавиатуры у новых MacBook и MacBook Pro. Компания пошла на такой шаг спустя два года после поступления первых жалоб от пользователей и один судебный иск.

Отмечается, что часть моделей MacBook и MacBook Pro подвержена таким неполадкам с клавиатурой, как залипание клавиш, дублирование букв и символов или их отсутствие при нажатии. Под программу замены попадают 12-дюймовые MacBook 2015,2016 и 2017 годов выпуска, 13-дюймовые MacBook 2016 и 2017 годов выпуска и 15-дюймовые MacBook 2016 и 2017 годов.

Для того, чтобы пройти процедуру бесплатного ремонта клавиатуры, необходимо принести ноутбук авторизованному поставщику, в розничный магазин Apple или отправить его по почте. В компании также уточнили, что готовы выплатить компенсацию пользователям, которые уже пытались починить клавиатуру за свои средства.

В конце декабря Apple выпустила официальное обращение к пользователям, в котором извинилась за то, что намеренно замедляла работу старых iPhone для продления их работы.

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Новости технологии, Apple, MacBook, MacBook Pro, Компания Apple.
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