Компания Google представила новый планшет

В последнее время интерес покупателей к планшетам ощутимо спал, а виной всему стали ограничения операционных систем, на базе которых они работают. Даже функциональных возможностей Android не хватает для комфортной работы с файлами, не говоря уже о представителях модельного ряда iPad Pro, который предназначены скорее для каких-то ограниченных людей, нежели профессионалов, как уверяет Apple. К счастью, компании Google удалось создать планшет, который работает на Chrome OS и превосходит всех своих конкурентов.

Сейчас на рынке есть планшетные компьютеры на базе Windows 10, которым под силу почти любые задачи, но пользоваться ими неудобно из-за обилия лишних функций и возможностей, да и "винда" на мобильных гаджетах работает далеко не так шустро, как хотелось бы.

Как стало известно сегодня, 23 июня 2018 года, компания Google создала самый лучший в мире планшет, который будет продаваться по доступной цене – за $500. Сообщается, что основой новинки стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц и графикой Adreno 630. За счет него фирменный планшет "поискового гиганта" получит возможность работать на одном заряде при активном экране более одних суток.

Пока что неизвестно, сможет ли устройство подключаться к сети сотового оператора LTE 4G или какой-то другой, но зато точно известно, что в качестве ОС используется Chrome OS. Если кратно описывать данную операционную систему, то уместно будет сказать, что это что-то среднее между macOS и Linux, но очень сильно упрощенное и адаптированное по большей части под работу с интернетом.

За счет сотрудничества с Qualcomm компания Google намерена попытаться создать новый класс устройств, возродив интерес покупателей к планшетам, на которых за счет новой ОС можно будет полноценно работать и подключать разного рода дополнения, в том числе мышки и клавиатуры. По предварительным данным, Google представит свой первый планшет на Chrome OS и на базе процессора ARM уже в октябре нынешнего года, вместе с новыми смартфонами – Pixel 3 и Pixel 3 XL.