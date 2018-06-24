Apple улучшил производительность iPhone 5s

Когда Apple представляла iOS 12, компания много говорила о том, что основной упор в обновлении был сделан на повышение производительности старых устройств. И уже во второй бета-версии новой операционной системы можно убедиться, что это были не просто слова.

На днях на YouTube появились несколько видеороликов, где автор сравнивает работоспособность разных моделей iPhone на iOS 11.4 и второй бете iOS 12. Во всех случаях смартфоны действительно стали выполнять одни и те же задачи быстрее (разве что в случае с iPhone 8 это не так заметно). Но больше всего удивил iPhone 5s — разница в производительности в самом деле оказалась значительной.

Видно, что с iOS 12 beta 2 на борту устройство работает быстрее, в том числе со стандартными приложениями. Ожидалось, что Apple прекратит поддержку ряда старых моделей iPhone, однако в итоге обновление стало доступно и для iPhone 5s/iPhone 6.

Релизная версия iOS 12 для всех пользователей станет доступна в сентябре этого года.