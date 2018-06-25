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iPhone X и Samsung Galaxy S9+ устроили сравнительный тест скорости работы (Видео)

iPhone X и Samsung Galaxy S9+
09:10 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Android 8 и iOS 12 устроили битву на скорость.

YouTube-канал PhoneBuff провел занимательный тест скорости работы Apple iPhone X на бета-версии iOS 12 и Samsung Galaxy S9+, который работал на Android 8.0 Oreo.

Для проверки на обеих смартфонах запускали одинаковые приложения, включая тяжелые видеоигры, которые нагружали мощности устройств на 100%.

В первом этапе победителем оказался iPhone X, который справился с заданием за 2 минуты 15 секунд. Samsung Galaxy S9+ отстал всего на 3 секунды, выполнив ту же последовательность запуска программ за 2 минуты 18 секунд.

Во второй части проверки запускались те же приложения повторно – так проверялась скорость работы оперативной памяти. Во втором случае победителем с результатом 43 секунды оказался флагман Samsung. Смартфон от Apple в этом задании оказался медленнее, отстав почти на полминуты – его результат 1 минута 13 секунд.

Во втором этапе Samsung справился лучше благодаря большему объему оперативной памяти, которая у Galaxy S9+ составляет 6 ГБ, тогда как у iPhone X — 3 ГБ.

Блогер захотел лично убедится в словах представителей Apple, которые заявили, что на iOS 12 приложения будут запускаться на 40% быстрее. Таким образом наглядный тест показал, что заявление Apple оказалось не более, чем пустышкой.

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Все по теме:

Новости технологии, iPhone X, Samsung Galaxy S9, YouTube, Видео, Скорость, Сравнения, Тест.
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