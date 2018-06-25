В Сеть слили снимки нового смартфона от Apple

По слухам, этот бюджетник будет иметь название iPhone 9. При этом в сети уже появились фото будущей новинки. На этот раз в сеть слили фото защитного чехла iPhone 9, который разрабатывает компания Ghostek.

Как свидетельствуют снимки, дизайн iPhone 9 будет выполнен в стилистике iPhone X. Правда, рамки по краям дисплея у iPhone 9 немного шире, чем у iPhone X.

Новый смартфон получит 6,1-дюймовый экран с хорошо известной "монобровью" в верхней части дисплея. По слухам, вырез будет скрывать систему камер TrueDepth, необходимую для работы сканера Face ID. При этом сканер отпечатков пальцев Touch ID в этой модели будет отсутствовать.

Как сообщают инсайдеры, осенью вместе с iPhone 9 будут представлены 5,8-дюймовый iPhone X и 6,5-дюймовый iPhone X Plus. Обе модели получат OLED-дисплей.