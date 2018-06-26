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Apple работает над обновлением AirPods

AirPods
05:10 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Помимо усовершенствованных беспроводных AirPods компания решила выпустить и накладные наушники.

Компания Apple работает над обновлением беспроводных наушников AirPods.

Они будут оснащены лучшей шумоизоляцией и покажут лучшее качество звука при воспроизведении музыки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, среди обновленных характеристик AirPods, которые увидят свет в 2019 году, - возможность работать на большем удалении от смартфона. Они будут защищены от дождя и пота.

В компании Apple также обсуждается предложение оснастить новые AirPods биометрическими датчиками, которые, например, будут отслеживать сердечный ритм. Из-за улучшенных характеристик AirPods станут дороже.

В настоящее время беспроводные наушники стоят $159 в США.

Помимо этого, рассказали источники, Apple запускает совершенно новую для себя линейку продуктов - накладные наушники, которые должны составить конкуренцию продуктам Bose Corp. и Sennheiser. Их должны были презентовать еще в 2018 году, однако из-за проблем с разработкой выпуск перенесли на начало 2019-го.

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Новости технологии, AirPods, Apple, Наушники, Обновление.
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