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Apple создаст наушники с шумоподавлением и датчиком пульса

AirPods
07:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Apple Inc. году выпустит в 2019 году обновленную версию своих наушников AirPods с шумоизоляцией и защитой от влаги.

Ожидается, что в 2019 году наушники будут стоить больше нынешней модели в $159, и это может означать, что Apple разведет AirPods по сегментам, как сделала это с iPhone.

Планируется, что новые наушники от Apple будут конкурировать с моделями среднего ценового диапазона от Bose и Sennheiser. Сначала они должны были выйти в конце 2018 года, но запуск перенесен на начало 2019 года из-за проблем с разработкой.

Кроме того, компания работает над беспроводным футляром-зарядкой для наушников, совместимыv с зарядным устройством AirPower. Возможно также, что в AirPods встроят датчики пульса.

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Новости технологии, AirPods, Apple, датчик пульса, Наушники, Шумоподавление.
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