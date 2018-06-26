Apple создаст наушники с шумоподавлением и датчиком пульса

Ожидается, что в 2019 году наушники будут стоить больше нынешней модели в $159, и это может означать, что Apple разведет AirPods по сегментам, как сделала это с iPhone.

Планируется, что новые наушники от Apple будут конкурировать с моделями среднего ценового диапазона от Bose и Sennheiser. Сначала они должны были выйти в конце 2018 года, но запуск перенесен на начало 2019 года из-за проблем с разработкой.

Кроме того, компания работает над беспроводным футляром-зарядкой для наушников, совместимыv с зарядным устройством AirPower. Возможно также, что в AirPods встроят датчики пульса.