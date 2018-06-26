В Сети появились характеристики и снимки нового Asus Chromebook C223

Этот хромбук оборудован 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366 × 768 пикселей (формат HD). Он будет работать на процессоре Intel Celeron N3350 поколения Apollo Lake. Этот чип содержит два вычислительных ядра и графический ускоритель Intel HD Graphics 500. Номинальная тактовая частота составляет 1,1 ГГц, форсированная – 2,4 ГГц.

Портативный компьютер оборудован 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. При этом память можно расширить благодаря microSD.

Также хромобук оснащен двумя симметричными портами USB Type-C, полноразмерным портом USB Type-А и стандартным аудиоразъемом.

Asus Chromebook C223 уже засветился на сайтах ритейлеров, поэтому можно предположить, что официальная презентация состоится совсем скоро. За инсайдерской информацией, цена хромобука составит примерно 320 евро – это 9600 гривен.