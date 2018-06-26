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В продажу поступил новый безрамочный смартфон Vivo NEX (Видео)

Vivo NEX
18:52 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Слухи о хорошем соотношении цена-качество устройства подтвердились.

Новый смартфон Vivo NEX с большим дисплеем, поступил в продажу. Правда пока новинка доступна только на китайском рынке.

Смартфон Vivo NEX доступен в трех вариантах: NEX A и две конфигурации NEX S. Так, модель Vivo NEX S оснащена процессором Snapdragon 845 с графическим процессором Adreno 630. Смартфон имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. За эту модель надо заплатить 5998 юаней (это около 769 долларов или 24 500 гривен).

Младший вариант спецификации Vivo NEX S имеет такое же наполнение, как и у старой версии, за исключением встроенной памяти – здесь предусмотрено 128 ГБ. Соответственно, стоит модель немного меньше 4498 юаней (примерно 690 долларов или 18 400 гривен).

Версия Vivo NEX A оснащена чипсетом Snapdragon 710 от Qualcomm. Смартфон имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Эта модель является самой дешевой – эта модель оценена в 3898 юаней (599 долларов или чуть меньше 16 тысяч гривен).

Все три модели Vivo NEX имеют особенно большой экран – его соотношение к корпусу составляет 91%. Дисплей Super AMOLED составляет 6,59 дюйма и имеет разрешение Full HD + (2316 x 1080 пикселей).

Основная камера имеет с два датчика на 12 МП и 5 МП соответственно. Фронтальная камера, которая выдвигается (ведь дисплей занимает почти всю переднюю панель) имеет разрешение 8 МП. Кроме того, модели с Snapdragon 845 имеют встроенный снесорний сканер отпечатков пальцев.

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Новости технологии, Vivo NEX, Безрамочный смартфон, Видео, Новинка, Смартфон.
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