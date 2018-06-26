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В Apple появилась новая функция для iPad и iPhone

Apple
21:59 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Эта технология – ответ Apple на существующий метод быстрого ввода Swype.

Компания Apple подала заявку в Патентное бюро США, в которой описана новая технология распознавания рукописного текста в реальном времени.

Начиная с iOS 10 у iPhone и iPad есть возможность отправлять рукописные сообщения, но Apple в новом патенте значительно улучшила эту возможность.

В будущем пользователи смогут писать рукописный текст экране своего iPhone или iPad от руки, не нажимая на виртуальную клавиатуру, а iOS переведет человеческий почерк в печатный текст.

Эта технология – ответ Apple на существующий метод быстрого ввода Swype, доступный на Android и в Windows 10.

Стоит также отметить, что эта технология уже давно была придумана Apple. В 90-х годах XX века корпорация использовала метод ввода рукописного текста в первых планшетных компьютерах Newton, но техническое несовершенство не смогло раскрыть эту технологию в полной мере.

Появление технологии распознавания текста на устройствах iOS пока не разглашается, но есть шанс, что люди увидят ее реализацию в ближайшие 5 лет.

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Новости технологии, Apple, iPad, iPhone, Swype, Функция.
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