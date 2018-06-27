LG V40 получил рекордное количество камер

Согласно имеющейся информации, LG V40 обзаведется тройной основной камерой и двойной фронтальной. Таким образом, общее количество сенсоров вырастет до пяти. Двойная фронтальная камера, как сообщается, будет использоваться для построения трехмерной модели лица пользователя и безошибочного разблокировки смартфона с помощью Face Unlock.

Стоит отметить, что производители уже выпускали аппараты с двойными фронтальными и тройными основными сенсорами, однако в одном аппарате оба решения одновременно воплотят впервые. Таким образом, LG V40 станет действующим рекордсменом по количеству камер.

Ожидается, что внешне новинка будет похожа на модель LG G7 ThinQ, а значит, стоит ожидать экран с вырезом. За производительность флагмана будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 845, а за музыкальную составляющую – фирменный аудиотракт Quad DAC. Смартфон получит отдельную кнопку для активации Google Assistant и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Презентация новинки ожидается ближе к концу лета, а продажи должны начаться уже осенью.