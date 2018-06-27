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В смартфона LG V40 будет пять камер

LG V40
21:31 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Инсайдеры опубликовали информацию, что будущий флагман от компании LG под названием V40 удивит пользователей рекордным количеством фотомодулей.

Согласно имеющейся информации, LG V40 обзаведется тройной основной камерой и двойной фронтальной. Таким образом, общее количество сенсоров вырастет до пяти. Двойная фронтальная камера, как сообщается, будет использоваться для построения трехмерной модели лица пользователя и безошибочного разблокировки смартфона с помощью Face Unlock.

Стоит отметить, что производители уже выпускали аппараты с двойными фронтальными и тройными основными сенсорами, однако в одном аппарате оба решения одновременно воплотят впервые. Таким образом, LG V40 станет действующим рекордсменом по количеству камер.

Ожидается, что внешне новинка будет похожа на модель LG G7 ThinQ, а значит, стоит ожидать экран с вырезом. За производительность флагмана будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 845, а за музыкальную составляющую – фирменный аудиотракт Quad DAC. Смартфон получит отдельную кнопку для активации Google Assistant и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Презентация новинки ожидается ближе к концу лета, а продажи должны начаться уже осенью.

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Новости технологии, LG V40, Гаджет, Камера, Смартфон, Техно, Устройство.
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