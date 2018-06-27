Приобрести смартфон Huawei Y возможно теперь по доступной цене

Huawei Y: обзор усовершенствованной функции распознавания лица пользователя

Новые бюджетные модели смартфонов Huawei Y представили в Украине в начале лета. Смартфоны поддерживают функцию разблокировки экрана с помощью распознавания лица, а телефоны Y7 Prime и Y6 Prime дополнительно оснащены сканером отпечатков пальцев. Интересно, что функцию распознавания лица поддерживает даже самый бюджетный вариант из серии – Huawei Y5. Стоит он очень доступно – 3 400 гривен.

Стоит обратить отдельное внимание на функции распознавания лица – разблокировка происходит буквально за несколько миллисекунд – это быстрее, чем в большинстве других смартфонов. Так, технология сравнивает 1 024 опорных точек лица с сохраненным в устройстве профилем.

Еще один интересный момент, функция разблокировки срабатывает лишь тогда, когда глаза пользователя открыты. То есть вы можете быть спокойны, что во время сна ваш смартфон никто не сможет разблокировать.

Возможны 2 варианта использования этой функции:

Моментальная разблокировка после распознавания лица;

Распознавание лица и дополнительное разблокирование проведением пальца по экрану;

Кстати, выбрав второй вариант, вы можете воспользоваться функцией интеллектуального отображения сообщений – "умная блокировка". Поэтому в случае если смартфон идентифицирует, что пользователь не является его владельцем, – устройство автоматически скрывает содержимое всех сообщений, появляющихся на экране (SMS, Telegram, Viber и др).

Huawei Y: как работает функция распознавания лица

Работает эта функция очень просто: достаточно лишь нажать кнопку питания, чтобы включить экран. После этого смартфон распознает лицо пользователя всего за 800 миллисекунд.

Huawei Y: другие функции защиты

Новые модели Y7 Prime и Y6 Prime еще и имеют сканер отпечатков пальцев, который инженеры разместиkb на задней панели устройства. Кроме, собственно, разблокирования смартфона, сканер отключает управление будильником, помогает ответить на вызов или просмотреть фотографии и сообщения. Кстати, сканер запоминает несколько возможных вариантов отпечатков, поэтому распознавание происходит быстрее.

Также стоит добавить, что все смартфоны серии Huawei Y оснащены широкоформатным экраном Huawei FullView с соотношением сторон 18: 9, фронтальной камерой со вспышкой студийного уровня Selfie-Toning Flash, батареей емкостью 3000 мА *ч, тремя слотами для карт. Кроме того, все устройства поддерживают формат связи 4G.

Поэтому, как видим, Huawei не просто следит за новейшими тенденциями, но и сам задает тренды, внедряя новые функции в устройства и делая их более доступными для широкого круга потребителей. И серия Huawei Y – лучшее тому подтверждение.