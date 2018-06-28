Технологии DARPA, которые будут использоваться в боевых машинах будущего

На прошлой неделе ответственные руководители DARPA продемонстрировали ряд новых технологий, которые были разработаны в рамках программы GXV-T, и работа над которыми будет продолжаться далее.

Reconfigurable Wheel Track (RWT)

Круглые колеса позволяют транспортным средствам двигаться по гладкой дороге с максимальной эффективности, гусеницы же обеспечивают максимальную проходимость в условиях бездорожья. Группа из Национального центра робототехнических разработок (National Robotics Engineering Center) университета Карнеги-Мелоун разработала конструкцию гусеничного колеса, которое способно трансформироваться из одного вида в другой простым нажатием кнопки.

В одном виде колесо представляет собой достаточно традиционное колесо круглой формы, которое вращается вокруг своей оси. При переключении в другой вид колесо приобретает треугольную форму, его ось фиксируется и резиновая гусеница движется по специальным каткам. Процесс трансформации колеса из одного вида в другой занимает всего 2 секунды.

Electric In-Hub Motor

Специалисты компании QinetiQ разработали электродвигатель, который помещается внутри барабана стандартного военного 20-дюймового колеса. Этот двигатель обеспечивает высокий крутящий момент и высокое ускорение, а охлаждается он при помощи жидкости тормозной системы.

Multi-Mode Extreme Travel Suspension (METS)

Система Pratt & Miller METS позволяет транспортному средству двигаться по бездорожью с высокой скоростью, моментально адаптируясь к изменениям ландшафта. Она состоит из стандартных 20-дюймовых колес, установленных на независимой регулируемой подвеске. В режиме обычной подвески система METS имеет ход порядка 15 сантиметров и эффективно гасит удары при наезде на камни или попадании в ямы. Но когда транспортное средство вынуждено двигаться по совсем грубому ландшафту, подвеска переводится в расширенный режим и ее ход составляет 1.8 метра, 107 сантиметров вверх и 76 сантиметров вниз от базовой точки.

Таким образом транспортное средство, оборудованное системой METS способно двигаться практически по любой поверхности, удерживая кабину в горизонтальном положении. А достаточно высокое быстродействие этой системы позволит транспортному средству "приседать" и уворачиваться от ракет, крупнокалиберных пуль и снарядов.

Enhanced 360-degree Awareness with Virtual Windows

Известно, что окна являются одними из уязвимых мест любой бронетехники. Поэтому компания Honeywell International разработала систему, которая позволяет полностью избавиться от окон. Водитель, находящийся внутри кабины, смотрит на окружающий мир через специальные очки виртуальной реальности. Система отслеживает движения глаз и головы водителя, обеспечивая ему угол обзора в 360 градусов и создает эффект полной прозрачности кабины.

Испытания этой системы показали, что водители, использующие технологию "виртуального окна" действуют ничуть не хуже, чем в традиционных условиях и проходят тестовые трассы без заметного снижения скорости движения транспортного средства.

Virtual Perspectives Augmenting Natural Experience (V-PANE)

Компания Raytheon BBN Technologies разработала систему, которая позволяет человеку взглянуть на окружающую обстановку с различных точек зрения. Данные, необходимее для работы данной системы, поступают от сети синхронизированных камер и лазерного сканера.

Данная система создает внутри компьютера точную трехмерную модель окружающей среды и дает человеку возможность взглянуть на ситуацию с различных углов зрения, от первого и третьего лица, показывая ему модель транспортного средства. Можно предположить, что трехмерная модель местности может помочь командованию в планировании операций, для определения наиболее вероятных направлений наступления противника и т.п.

Off-Road Crew Augmentation (ORCA)

Система ORCA так же является разработкой Национального центра робототехнических разработок CMU NREC, она использует набор камер и датчиков для того, чтобы выбрать максимально безопасный и оптимальный маршрут движения транспортного средства по бездорожью. В систему ORCA так же встроены функции автоматического вождения, а ее испытания показали, что транспортные средства преодолевали сложные маршруты практически без задержек и пауз, которые могли бы подвергнуть команду опасности в случае ведения боевых действий.

И в заключение следует отметить, что все перечисленные здесь технологии находятся еще в стадии разработки. А на следующем этапе программы GXV-T будет произведен отбор технологий, разработка которых будет производиться далее, и которые, в конце концов, будут приняты на вооружение.