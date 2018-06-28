Компания Intel готовится представить миру новую игровую систему

На этот раз журналисты сообщили, что геймеров ожидает мощный потребительский процессор для игр. Инженеры Intel разработали чипсет Z390, который будет поддерживать 8-ядерные процессоры на платформе 1151v2, включая Intel Core i9 – самый мощный CPU на потребительском рынке. Процессор нового поколения уже показал себя: по тестам производительности в него достойные результаты. По словам журналистов, линейка Z390 будет представлена несколькими продуктами:

Intel Core i9-9900K (8 ядер / 16 потоков) Intel Core i7-9700K (6 ядер / 12 потоков) Intel Core i5-9600K (6 ядер / 6 потоков)

Точных спецификаций новинки пока нет, однако предполагается, что модель i9-9900K станет конкурентом процессоров Ryzen от AMD. При этом Z390 не окажет грандиозного скачка по сравнению с Z370, но некоторые преимущества, безусловно, дадут о себе знать.

Например, поддержка 6 портов USB 3.1 Gen 2.0, Wi-Fi 802.11 AC и Bluetooth 5.0. А вот главное ограничение платформы 1151, 16 линий шины PCI Express для подключения видеокарт, к сожалению, останется. С более подробной информацией можно ознакомиться на схеме.