Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко убежден в четкой международной позиции по санкциям против России
Порошенко убежден в четкой международной позиции по санкциям против России
Новости: Италия временно заблокировала все решения саммита ЕС
Италия временно заблокировала все решения саммита ЕС
Новости: ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
Новости: Назвали имя новорожденной правнучки Елизаветы II
Назвали имя новорожденной правнучки Елизаветы II
X

Компания Intel готовится представить миру новую игровую систему

Компания Intel
22:40 Чт, 28 Июнь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: В сети появилась информация о новом чипсете от компании Intel под названием Z390.

На этот раз журналисты сообщили, что геймеров ожидает мощный потребительский процессор для игр. Инженеры Intel разработали чипсет Z390, который будет поддерживать 8-ядерные процессоры на платформе 1151v2, включая Intel Core i9 – самый мощный CPU на потребительском рынке. Процессор нового поколения уже показал себя: по тестам производительности в него достойные результаты. По словам журналистов, линейка Z390 будет представлена несколькими продуктами:

  1. Intel Core i9-9900K (8 ядер / 16 потоков)
  2. Intel Core i7-9700K (6 ядер / 12 потоков)
  3. Intel Core i5-9600K (6 ядер / 6 потоков)

Точных спецификаций новинки пока нет, однако предполагается, что модель i9-9900K станет конкурентом процессоров Ryzen от AMD. При этом Z390 не окажет грандиозного скачка по сравнению с Z370, но некоторые преимущества, безусловно, дадут о себе знать.

Например, поддержка 6 портов USB 3.1 Gen 2.0, Wi-Fi 802.11 AC и Bluetooth 5.0. А вот главное ограничение платформы 1151, 16 линий шины PCI Express для подключения видеокарт, к сожалению, останется. С более подробной информацией можно ознакомиться на схеме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Intel, Игры, Новинка, Технологии, Характеристика, Чипсет.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Технологии DARPA, которые будут использоваться в боевых машинах будущего Приобрести смартфон Huawei Y возможно теперь по доступной цене Компания Apple может пересмотреть цены на iPhone

Последние новости

В Совете ЕС сегодня обсуждали катастрофу MH17 Милая опасность: снимки добрых бультерьеров, которых хочется обнять Полезные советы, которые сделают ваш сон намного крепче
Сегодня читают
01 Ученые раскрыли вещество, которое может гарантировать вам долголетие
02 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
03 Модель Андреа Пежич похвалилась шикарной фигурой на пляже (Видео)
04 Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко
05 Экономика Германии понесла потери из-за матча с Кореей
Новости сегодня
00:09 Улетные фотомемы, от которых улыбка будет до ушей
23:58 Эти продукты помогут ускорить обмен веществ
23:16 Ученые рассказали, зачем нужно протирать смартфоны каждый день
22:54 В продаже появился новый смартфон Sony XZ2 Premium
22:52 Джамала впервые посетила Львов с маленьким сыном и мужем
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: Американские военные разработали уникальное колесо–трансформер для бездорожья (Видео)
Американские военные разработали уникальное колесо–трансформер для бездорожья (Видео)
Добавить комментарий
0