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В продаже появился новый смартфон Sony XZ2 Premium

Смартфон Sony XZ2 Premium
22:54 Чт, 28 Июнь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Презентация флагманского смартфона Sony XZ2 Premium состоялась еще в апреле, однако информация о поступлении его в продажу до сих пор не была опубликована.

Официальная стоимость новинки составит 999 долларов (около 23 163 гривны), а это на 200 долларов больше "обычной" версии XZ2. Предварительные заказы будущего флагмана начнутся 9 июля в США, а поставки первым владельцам стартуют 30 июля. Дата появления в других регионах пока не озвучена.

Стоит отметить, что XZ2 Premium получил топовый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Экран новинки не следует трендам: при диагонали 5,8 дюймов с разрешением 4K он сохранил соотношение сторон 16:9 и обошелся без выреза в верхней части экрана.

Ключевой особенностью XZ2 Premium стала двойная камера Motion Eye Dual с цветным (19 Мп) и черно-белым (12 Мп) модулями. Она может снимать видео с ISO 12 800, а фотографировать с ISO 51 200, и позволяет делать хорошие кадры даже в условиях плохой освещенности.

Размеры устройства составляют 158 х 80 х 11,9 миллиметра, а вес – впечатляющие 236 граммов. Емкость аккумулятора флагманского смартфона составляет 3 450 миллиампер часов, а корпус защищен по стандарту IP65 / 68.

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Новости технологии, Sony XZ2 Premium, Камера, Новинка, Свойства, Смартфон, Характеристики.
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