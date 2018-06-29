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Смартфон Bluboo S3 научили выходить в интернет без Wi-Fi и SIM-карты

Bluboo S3
14:40 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Смартфон Bluboo S3 получает информацию из интернета даже без сотовой и беспроводной сети.

Китайская компания Bluboo создала смартфон S3 со встроенной технологией виртуальной SIM-карты. Благодаря использованию такой технологии, смартфон способен выходить в интернет, даже если вынуть SIM-карту и отключить Wi-Fi.

Даная опция включается в настройках Bluboo S3, и может быть полезна для тех, кто часто бывает в разных странах для обхода дорогого интернета в роуминге.

Сейчас Bluboo S3 проходит финальную стадию сертификации и вскоре появится в продаже.

Также смартфон обладает очень емким аккумулятором на 8500 мАч, который позволит ему работать без подзарядки около 3 дней при средней нагрузке, или 5 дней в режиме звонков и SMS. При этом толщина корпуса составляет 11,2 мм, почти как у первого iPhone.

У Bluboo S3 появится функция распознавания пользователей по лицам, которая работает довольно быстро.

Смартфон оснащен 8-ядерным процессором MTK6750T, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-накопителем с возможностью установки карты памяти емкостью до 256 ГБ.

Дисплей получил 6-дюймовую диагональ с разрешением 2160 х 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Сам экран занимает 91% площади лицевой панели.

Устройство поддерживают технологию MediaTek Pump Express 3.0 и заряжается током 2А при напряжении 12В, таким образом до полного заряда в 100% смартфон заряжается за 2,5 часа.

Работает Bluboo S3 под управлением Android 7.0, но после выхода в продажу получит обновление до Android 8.1 Oreo.

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Новости технологии, Bluboo S3, Wi-Fi, Видео, Сим-карта, Смартфон.
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