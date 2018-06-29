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Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
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Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)

Falcon 9
14:51 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: 29 июня компания SpaceX, основанная Маск, выполнила запуск ракеты Falcon 9.

На орбиту запустили 15 грузовую миссию SpaceX Dragon. Этот груз доставят на Международную космическую станцию (МКС).

На борту грузового корабля – 2697 кг груза, это научные эксперименты, оборудование для станции, а также запасы для экипажа.

Кстати, на этот раз на борту есть "умный ассистент" CIMON. Он функционирует на базе искусственного интеллекта по технологии Watson AI от IBM Cloud.

CIMON должен помогать астронавтам во время работы: например, показывать процедуры или даже предлагать свои решения. Астронавт в таком случае сможет обеими руками работать над задачей, а ориентироваться в инструкциях при помощи голосового управления.

В CIMON предварительно загрузили процедуры и план модуля Колумбус, а также его натренировали на фотографиях и образцах Александра Херст (немецкого астронавта, который сейчас находится на станции). При этом Херст участвовал в выборе "лица" и "голоса" этого помощника.

Кроме того, на МКС доставят мышей для изучения влияния невесомости на микрофлору кишечника. Также в условиях невесомости проверят на мышах действие препарата для лечения рака.

Также на станцию доставят самый крепкий кофе в мире. Компания производитель подготовила специальную смесь.

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Новости технологии, Falcon 9, SpaceX, Видео, Запуск, Илон Маск, Орбита, Ракета.
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