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NASA совместно с IKEA выпустят необычную мебель

Смотрите фото (3)
Мебель IKEA
20:40 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания IKEA совместно с исследовательским отделом Марса из NASA подготовит новую коллекцию под названием RUMTID или spacetime (пространство-время).

Эти мебель предназначена для небольших квартир. Так, в перечне продукции – модульная мебель, изготовленная из переработанного мусора, светильники и очистители воздуха. Кстати, из этой модульной мебели можно будет построить все что угодно – кровати, шкафы, стулья и так далее.

По замыслу разработчиков, такая мебель поможет решить проблему с ограниченным пространством в маленьких квартирах.

Эта "космическая" мебель должна поступить в продажу в 2020 году и будут доступны во всех магазинах IKEA. Надеемся, к тому времени хоть один магазин корпорации наконец появится и в Украине.

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Все по теме:

Новости технологии, IKEA, RUMTID, spacetime, Компания, Космическая мебель, Мебель, НАСА.
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