NASA совместно с IKEA выпустят необычную мебель

Эти мебель предназначена для небольших квартир. Так, в перечне продукции – модульная мебель, изготовленная из переработанного мусора, светильники и очистители воздуха. Кстати, из этой модульной мебели можно будет построить все что угодно – кровати, шкафы, стулья и так далее.

По замыслу разработчиков, такая мебель поможет решить проблему с ограниченным пространством в маленьких квартирах.

Эта "космическая" мебель должна поступить в продажу в 2020 году и будут доступны во всех магазинах IKEA. Надеемся, к тому времени хоть один магазин корпорации наконец появится и в Украине.