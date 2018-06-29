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NASA совместно с IKEA выпустят необычную мебель
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Новости технологии: Компания IKEA совместно с исследовательским отделом Марса из NASA подготовит новую коллекцию под названием RUMTID или spacetime (пространство-время).
Эти мебель предназначена для небольших квартир. Так, в перечне продукции – модульная мебель, изготовленная из переработанного мусора, светильники и очистители воздуха. Кстати, из этой модульной мебели можно будет построить все что угодно – кровати, шкафы, стулья и так далее.
По замыслу разработчиков, такая мебель поможет решить проблему с ограниченным пространством в маленьких квартирах.
Эта "космическая" мебель должна поступить в продажу в 2020 году и будут доступны во всех магазинах IKEA. Надеемся, к тому времени хоть один магазин корпорации наконец появится и в Украине.
Telegraf.com.ua