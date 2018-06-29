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Новые возможности Instagram: теперь можно добавлять музыку в Stories

Instagram
22:27 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: В социальной сети Instagram теперь можно будет добавлять в Stories (истории) музыку, которая есть на сайте микроблога.

"Теперь вы можете добавить к своей истории саундтрек, который подходит для любого момента и помогает вам выразить, что вы чувствуете", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новой функцией можно воспользоваться при добавлении в Stories стикеров, в которых появится соответствующая иконка.

Для того, чтобы добавить музыку в Stories, пользователи должны нажать на иконку и выбрать песню среди тысяч композиций. Также можно будет выбрать определенный момент в песне и добавить именно его.

Кроме этого, песню можно добавлять перед началом старта съемки видео.

Когда подписчики будут просматривать историю, они услышат песню, которая воспроизводится во время просмотра фотографии или видео. Также они увидят наклейку с названием песни и именем исполнителя, сообщают в компании.

Нововведение доступно в обновленной версии программы в ряде стран. На данный момент новая функция доступна только на устройствах iOS, а в ближайшее время ею смогут воспользоваться владельцы гаджетов на Android.

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Новости технологии, Instagram, Stories, Музыка, Новая функция, Приложение.
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