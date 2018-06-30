https://telegraf.com.ua/files/2018/06/9026_1514728503-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4188485-groysman-rasskazal-o-novom-poleznom-besprovodnom-ukrainskom-startape.html
Гройсман рассказал о новом полезном "беспроводном" украинском стартапе
Новости технологии: Премьер-министр Владимир Гройсман положительно оценил стартап украинской команды TechNovator, разработавшей беспроволочное зарядное устройство.
Команда TechNovator разработала беспроволочное зарядное устройство, благодаря которому смартфон может заряжаться автоматически. Информацию об этом стартапе Премьер-министр Владимир Гройсман разместил на своей странице в Facebook.
"Украинская команда TechNovator разработала беспроволочную зарядку, благодаря которой телефон может заряжаться автоматически, то есть неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона можно будет избежать.
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Достаточно установить дополнение, которое будет следить за уровнем батареи на телефоне. Классный украинский стартап", - написал глава правительства.
Telegraf.com.ua