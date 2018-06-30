Гройсман рассказал о новом полезном "беспроводном" украинском стартапе

Команда TechNovator разработала беспроволочное зарядное устройство, благодаря которому смартфон может заряжаться автоматически. Информацию об этом стартапе Премьер-министр Владимир Гройсман разместил на своей странице в Facebook.

"Украинская команда TechNovator разработала беспроволочную зарядку, благодаря которой телефон может заряжаться автоматически, то есть неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона можно будет избежать.

Достаточно установить дополнение, которое будет следить за уровнем батареи на телефоне. Классный украинский стартап", - написал глава правительства.