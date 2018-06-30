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Google хочет вернуть к жизни кнопочные телефоны Nokia

Nokia 8110 4G
17:55 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Корпорация инвестировала $22 млн в проект мобильной ОС для кнопочных телефонов.

Компанию Google заинтересовал проект мобильной операционной системы KaiOS, которая адаптирована под кнопочные смартфоны. Google даже выделила 22 миллиона долларов США на поддержку этого перспективного проекта.

KaiOS возродилась после "смерти" Mozilla Firefox OS, которая должна была стать конкурентом Android. Возрожденная из пепла своего прародителя, KaiOS дебютировала в 2017 году и к текущему моменту уже стала полноценно работающей ОС с версией 3.0.

Сама по себе KaiOS является веб-платформой, для которой можно создавать веб-приложения на HTML5, Javascript и CSS.

"Google и KaiOS согласились работать вместе, чтобы предоставить пользователям кнопочных телефонов сервисы Google: Google Maps, YouTube и Google Search", – заявил генеральный директор KaiOS Себастьян Кодекс.

Первым телефоном, который работает на KaiOS стал Nokia 8110, переделанный из древней трубки Nokia 8110i, называемой "матрицефоном".

Кнопочные телефоны все еще актуальные устройства, но вменяемой операционной системы на них долгое время не было. Последние 5 лет Nokia использовала урезанную версию Symbian S40, с крайне ограниченным функционалом.

Телефоны на KaiOS получаются неким гибридом между смартфоном и кнопочным телефоном: у них используется удобная навигация с минималистичным дизайном, но с поддержкой установки приложений из цифрового магазина (уже доступны приложения Twitter и Facebook), а также выход в интернет через 4G LTE или Wi-Fi.

Смартфоны телефоны Nokia 8110 уже постепенно поступают в продажу по всему миру. Этот аппарат обладает 2.45-дюймовым экраном, 512 Мб оперативной памяти, 4 ГБ встроенной флэш-памяти, Wi-Fi b/g/n модулем, Bluetooth 4.1, 4G LTE модулем, поддержкой GPS/A-GPS и фотокамерой 2 МП.

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Новости технологии, Google, Nokia, Корпорация, Смартфон, Телефон, Технологии.
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