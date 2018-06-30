Стало известно, когда смартфоны Xiaomi получат прошивку MIUI 10
Новости технологии: Компания Xiaomi представила также новую прошивку MIUI 10.
Сейчас в компании обнародовали график внедрения программы бета-тестирования. Следовательно, MIUI 10 Global Public Beta ROM в начале июля 2018 года получат следующие устройства:
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 5
Xiaomi Mi MIX 2
Xiaomi Mi MIX 2S
Xiaomi Mi MIX
Xiaomi Redmi S2
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Mi Note 2
При этом уже в конце июля в этот перечень добавят такие устройства:
Xiaomi Redmi Note 4X
Xiaomi Redmi Note 5A
Xiaomi Redmi Note Prime 5A
Xiaomi Mi 5s
Xiaomi Mi 5s Plus
Xiaomi Mi Max 2
Xiaomi Mi Max
Xiaomi Mi Max Prime
Xiaomi Redmi 5
Xiaomi Redmi 5A
Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 4A
Xiaomi Redmi 4X
Еще три смартфона прошивку MIUI 10 получат уже в августе, это:
Xiaomi Mi 3 / Mi 4
Xiaomi Redmi Note 3 Qualcomm
Xiaomi Redmi 3S / 3X
Как заверили разработчики, с новой MIUI пользователей ждет ряд важных изменений, включая обновленный графический интерфейс, оптимизация для ускорения работы системы и использование искусственного интеллекта для расширения возможностей камер смартфонов.
Обычно для создания фотографий с размытым фоном используются две камеры, чтобы определить глубину резкости и границы главного объекта. В MIUI 10 эта функция доступна и на устройствах с одним модулем. Работу этой функции будет обеспечивать искусственный интеллект.