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Стало известно, когда смартфоны Xiaomi получат прошивку MIUI 10

MIUI 10
21:42 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Xiaomi представила также новую прошивку MIUI 10.

Сейчас в компании обнародовали график внедрения программы бета-тестирования. Следовательно, MIUI 10 Global Public Beta ROM в начале июля 2018 года получат следующие устройства:

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi MIX

Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi Mi Note 2

При этом уже в конце июля в этот перечень добавят такие устройства:

Xiaomi Redmi Note 4X

Xiaomi Redmi Note 5A

Xiaomi Redmi Note Prime 5A

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Max

Xiaomi Mi Max Prime

Xiaomi Redmi 5

Xiaomi Redmi 5A

Xiaomi Redmi 5 Plus

Xiaomi Redmi 4A

Xiaomi Redmi 4X

Еще три смартфона прошивку MIUI 10 получат уже в августе, это:

Xiaomi Mi 3 / Mi 4

Xiaomi Redmi Note 3 Qualcomm

Xiaomi Redmi 3S / 3X

Как заверили разработчики, с новой MIUI пользователей ждет ряд важных изменений, включая обновленный графический интерфейс, оптимизация для ускорения работы системы и использование искусственного интеллекта для расширения возможностей камер смартфонов.

Обычно для создания фотографий с размытым фоном используются две камеры, чтобы определить глубину резкости и границы главного объекта. В MIUI 10 эта функция доступна и на устройствах с одним модулем. Работу этой функции будет обеспечивать искусственный интеллект.

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Все по теме:

Новости технологии, MIUI 10, Xiaomi, Прошивка, Смартфоны.
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