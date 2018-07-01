В WhatsApp ввели возможность создания каналов

Разработчики WhatsApp рассказали в корпоративном блоге о новых функциях, которые появились в мессенджере в последнее время.

Помимо прочих обновлений, в мессенджере теперь можно создавать публичные группы, в которых писать сообщения может только администратор.

Таким образом устроены каналы в мессенджере Telegram, который заблокирован на территории России.

«Мы ввели новые настройки, чтобы у администраторов были более удобные инструменты для подобных случаев», - говорится в блоге компании.

Для активации этой возможности необходимо зайти в настройки группы и во вкладке Send Messages (Отправить сообщения) выбрать пометку Only Admins (Только администраторы).