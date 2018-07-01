https://telegraf.com.ua/files/2018/07/1474124180_1474115067_iphone-wtahts-21-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4191500-v-whatsapp-vveli-vozmozhnost-sozdaniya-kanalov.html
В WhatsApp ввели возможность создания каналов
Новости технологии: В компании посчитали, что новая функция окажется полезной для пользователей, которые хотят получать важную информацию.
Разработчики WhatsApp рассказали в корпоративном блоге о новых функциях, которые появились в мессенджере в последнее время.
Помимо прочих обновлений, в мессенджере теперь можно создавать публичные группы, в которых писать сообщения может только администратор.
Таким образом устроены каналы в мессенджере Telegram, который заблокирован на территории России.
«Мы ввели новые настройки, чтобы у администраторов были более удобные инструменты для подобных случаев», - говорится в блоге компании.
Для активации этой возможности необходимо зайти в настройки группы и во вкладке Send Messages (Отправить сообщения) выбрать пометку Only Admins (Только администраторы).
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