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Новости: В WhatsApp ввели возможность создания каналов
В WhatsApp ввели возможность создания каналов
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В WhatsApp ввели возможность создания каналов

WhatsApp
05:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости технологии: В компании посчитали, что новая функция окажется полезной для пользователей, которые хотят получать важную информацию.

Разработчики WhatsApp рассказали в корпоративном блоге о новых функциях, которые появились в мессенджере в последнее время.

Помимо прочих обновлений, в мессенджере теперь можно создавать публичные группы, в которых писать сообщения может только администратор.

Таким образом устроены каналы в мессенджере Telegram, который заблокирован на территории России.

«Мы ввели новые настройки, чтобы у администраторов были более удобные инструменты для подобных случаев», - говорится в блоге компании.

Для активации этой возможности необходимо зайти в настройки группы и во вкладке Send Messages (Отправить сообщения) выбрать пометку Only Admins (Только администраторы).

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Новости технологии, Telegram, WhatsApp, Мессенджеры, Технологии.
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