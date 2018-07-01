Пользователи из разных стран сообщили о перебоях в работе мессенджера Telegram

Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с перебоями в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector.

Сбой в работе мессенджера был зафиксирован 1 июля в 2.00 по киевскому времени.

Также с перебоями столкнулись пользователи из нескольких американских штатов.

Отмечается, что 45% пользователей не могли получать или отправлять сообщения, у 43% были проблемы с подключением к серверу, а 11% не могли войти в свой аккаунт.

В среду, 27 июля, также поступала информация о перебоях в работе мессенджера.

Тогда проблемы возникли у пользователей США, Ирана, России, Израиля, Италии, Бельгии, Франции и других стран Европы.