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Пользователи из разных стран сообщили о перебоях в работе мессенджера Telegram
Новости технологии: Telegram был недоступен или работал некорректно в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции.
Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с перебоями в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector.
Сбой в работе мессенджера был зафиксирован 1 июля в 2.00 по киевскому времени.
Также с перебоями столкнулись пользователи из нескольких американских штатов.
Отмечается, что 45% пользователей не могли получать или отправлять сообщения, у 43% были проблемы с подключением к серверу, а 11% не могли войти в свой аккаунт.
В среду, 27 июля, также поступала информация о перебоях в работе мессенджера.
Тогда проблемы возникли у пользователей США, Ирана, России, Израиля, Италии, Бельгии, Франции и других стран Европы.
Telegraf.com.ua