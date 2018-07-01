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Samsung готовит массовое обновление смартфонов

Samsung
14:00 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Смартфоны получат новую прошивку в июле.

Флагманские устройства Samsung уже обновились до Android Oreo, теперь компания займется выпуском новой версии операционной системы для смартфонов среднего сегмента.

Причем обновление до Android Oreo на этих устройствах будет доступно уже в июле, сообщает портал Phone Arena. Портал опубликовал данные об обновлениях в виде таблицы, которая содержит название восьми моделей.

Первые модели в списке Galaxy S7 и Galaxy S7 edge уже обзавелись новой версией Android. Следующие на очереди – Galaxy A3, A5 и A7 – они получат Android 8.0 уже 6 июля. Остальные смартфоны Samsung получат прошивку до конца июля 2018 года.

Важно также отметить, что информация касалась турецкого рынка, однако журналисты Phone Arena рекомендуют рассчитывать на скорый апдейт и жителям близлежащих государств, в том числе и Украины.

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Все по теме:

Новости технологии, Android Oreo, Samsung, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 edge, Массовое обновление смартфонов, Смартфоны.
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