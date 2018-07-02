На борту космической станции теперь обитает робот Cimon

На борту грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который был запущен в космос рано утром в пятницу прошедшей недели, находится достаточно большой пластиковый шар, заполненный электронной начинкой и снабженный крошечными реактивными двигателями. Этот шар является роботом под названием Cimon (Crew Interactive Mobile Companion), разработанным специалистами Немецкого космического агентства, а система искусственного интеллекта Watson AI, заложенная в "мозг" этого робота, была любезно предоставлена компанией IBM.

Не стоит волноваться по поводу появления искусственного интеллекта на борту Международной космической станции. Ситуация, похожая на ситуацию с взбунтовавшимся суперкомпьютером HAL из фантастического фильма 1968 года "2001: A Space Odyssey" исключенная полностью. "Наш робот является весьма дружелюбным парнем. Но на всякий случай у астронавтов будет иметься железный аргумент - кнопка полного выключения" - рассказывает Кристиан Караш (Christian Karrasch), представитель Немецкого космического агентства.

Первым "владельцем" робота Cimon станет немецкий астронавт Александр Джерст (Alexander Gerst). Робот всегда будет плавать неподалеку от астронавта, будучи всегда готовым прийти ему на помощь дельным советом или снабдить астронавта информацией из своей обширной базы данных. Фотоснимок и образцы голоса Александра Джерста уже загружены в память робота Cimon, но, в случае необходимости, робот сможет оказывать помощь и другим астронавтам, находящимся на борту космической станции.

Следующим "владельцем" робота Cimon в следующем году станет итальянский астронавт Лука Пармитано (Luca Parmitano). Именно тогда исследователи в области искусственного интеллекта более плотно займутся эмоциональной составляющей робота с целью поднятия настроения экипажа космической станции.

Во время пребывания на борту космической станции робот Cimon будет становиться умнее, его базы данных будут постоянно пополняться и обновляться через облачный сервис компании IBM. Но реальное преимущество использования систем искусственного интеллекта должно проявиться во время дальних космических путешествий, на Марс или другие более отдаленные планеты нашей системы. К примеру, если вдруг возникнет чрезвычайная ситуация медицинского плана, то искусственный интеллект может сразу выдать рекомендации, в обратном случае экипажу придется ждать 20 минут, пока их сообщение достигнет Земли, некоторое время, необходимое для анализа и поиска рекомендаций, и еще 20 минут, требующиеся для передачи ответа с Земли на космический корабль.

Проект по созданию робота Cimon длился около двух лет и на его реализацию было потрачено 5 миллионов евро. Отметим, что робот Cimon является не первым роботом на космической станции. Первым роботом стал гуманоидный робот Robonaut, который после череды поломок и длительного бездействия в мае этого года был возвращен на Землю. Вполне вероятно, что специалисты НАСА вскоре создадут новый вариант Robonaut-а и снабдят его искусственным интеллектом, после чего этот робот сможет снова отправиться на космическую станцию.