Ученые планируют создать искусственный яичник

Метод направлен на то, чтобы помочь женщинам, которые находятся в зоне риска бесплодия, забеременеть. В частности, тем, кто получает химиотерапию.

Датские ученые смогли удалить часть яичника и внести в них изменения, чтобы потенциально можно было пересадить их женщинам, которые хотят забеременеть.

Эксперты считают, что это "невероятное" исследование, но оно еще требует дополнительных испытаний.

Лечение рака, которое включает химиотерапию и лучевую терапию, часто может повредить яичники и женщина становится бесплодной.

Одним из путей сохранения шансов на зачатие - это трансплантация тканей яичников. Яичники полностью или частично удаляют и замораживают для последующего использования, чтобы они не были повреждены.

Это единственный способ забеременеть тем женщинам, у которых не происходит овуляция.

Однако существует небольшой риск того, что в больных раком раковые клетки содержатся и в яичниках, что повышает шансы на возвращение болезни после трансплантации.

Этот риск, хоть и "очень низкий", но касается женщин, которые имеют определенные формы рака, например, лейкемией.

Чтобы устранить этот риск, ученые госпиталя Rigshospitalet в Копенгагене смогли в лаборатории вырастить искусственный яичник.

Этот искусственный яичник потом пересадили мыши, где он прижился, клетки росли. Эксперты считают, что эту технологию стоит испытать на людях и этот метод может иметь преимущества.

Консультант-гинеколог госпиталя Hammersmith (Лондон) Стюарт Левери сообщил, что трансплантация тканей яичников позволит женщинам забеременеть "естественно", в отличие от искусственного оплодотворения, в ходе которого яйцеклетку оплодотворяют в лаборатории, а потом перемещают к матке.

Доктор Джиллиан Локвуд, медицинский директор компании Midlands Fertility Services, считает, что еще одним преимуществом трансплантации яичников является восстановление женского организма без гормональной терапии.

Впереди еще тестирование на людях, которое продлится ближайшие три-четыре года.

Исследования представили на ежегодной встрече Европейского общества репродукции и эмбриологии человека.