Ученые из Канады изобрели плащ-невидимку

Ученые Монреальского института научных исследований изобрели устройство, способное отражать световые лучи и маскировать объекты от человеческого глаза.

"Наша работа - это прорыв в поисках плаща-невидимки", - отметил автор исследования Джозев Азана.

Как отмечается, открытие основано на особенностях зрения человека, которое может воспринимать далеко не все частоты электромагнитного спектра.

Сейчас действие плаща одностороннее - он может быть невидим только в том случае, если взгляд человека направлен в направлении луча света к объекту через специальный фильтр. Однако специалисты уверены, что за таким принципом соответствующий эффект вскоре сможет достигаться под разными углами и направлениями.

Устройство уже можно применять. К примеру, с помощью него телекоммуникационные компании могут засекречивать определенные частоты от злоумышленников, которые используют широкополосные волны.