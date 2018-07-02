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Ученые из Канады изобрели плащ-невидимку

Плащ-неведимка
21:09 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото из открытых источников

Новости технологии: В Канаде сделали прорыв в создании плаща-невидимки.

Ученые Монреальского института научных исследований изобрели устройство, способное отражать световые лучи и маскировать объекты от человеческого глаза.

"Наша работа - это прорыв в поисках плаща-невидимки", - отметил автор исследования Джозев Азана.

Как отмечается, открытие основано на особенностях зрения человека, которое может воспринимать далеко не все частоты электромагнитного спектра.

Сейчас действие плаща одностороннее - он может быть невидим только в том случае, если взгляд человека направлен в направлении луча света к объекту через специальный фильтр. Однако специалисты уверены, что за таким принципом соответствующий эффект вскоре сможет достигаться под разными углами и направлениями.

Устройство уже можно применять. К примеру, с помощью него телекоммуникационные компании могут засекречивать определенные частоты от злоумышленников, которые используют широкополосные волны.

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Новости технологии, Зрение, Канада, Плащ, Плащ-неведимка, Ученые.
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