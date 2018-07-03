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Google разрабатывает первую игровую приставку

Google
09:36 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Google выпустит специальный игровой сервис, который позволит играть даже на офисных компьютерах в консольные игры с максимальными графическими настройками.

Кроме того, поисковик создаст на рынок первую игровую приставку собственного производства. Эксперты сообщают, что новинка от Google будет относиться к бюджетному сегменту, но при этом позволит отказаться от использования компьютера, планшета или смартфона, то есть, по сути, специальное устройство от "корпорации добра" можно будет подключить к телевизору и интернету, после чего использовать игровой сервис. Компания планирует запустить сервис с большим количеством бесплатных игр, что позволит Google выиграть конкуренцию у Sony и Microsoft.

В основе двух новых продуктов Google лежат облачные вычисления. То есть работа с графикой будет происходить на серверах Google, пользователю будет передаваться только поток видео и звука, но без задержек. В результате этого в итоге пользователь будет получать полноценный игровой процесс.

Слухи о том, что Google разрабатывает игровую платформу, ходят давно. Для этих целей компания наняла специалистов, которые работали в Sony, Microsoft и EA.

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Все по теме:

Новости технологии, Google, Гаджеты, Игровая платформа, Игровая приставка, консольные игры.
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