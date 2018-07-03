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Xiaomi готовит к выпуску новую версию Mi 8 для "бедных"

Xiaomi Mi 8
10:41 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: В Сети появилась информация о том, что Xiaomi выпустит еще две модификации гаджета с разным объемом оперативной памяти.

Ранее смартфон поставлялся исключительно с 6 ГБ оперативной памяти. Однако на сайте китайского регулятора TENAA была опубликована информация о сертификации новых версий Xiaomi Mi8 с 4 или 8 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что более дешевая модификация смартфона будет стоить меньше 375 долларов (меньше 9 837 гривен). На производительность процессора и качество фотосъемки уменьшенный объем оперативной памяти не повлияет, зато модель станет более привлекательной для пользователей с ограниченным бюджетом.

Стоит отметить, что версия с 6 ГБ оперативной памяти предлагалась с 64, 128 или 256 ГБ встроенного хранилища. Новые модификации вряд ли получат такой выбор, скорее всего, более дешевая версия получит 64 ГБ постоянной памяти, а топовая с 8 ГБ ОЗУ обзаведется встроенным хранилищем на 256 ГБ.

Напомним, Xiaomi Mi8 получил 6,21-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9, "монобровь" и разрешение 2280 х 1080 пикселей. Устройство работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с графической подсистемой Adreno 630. Специалисты DXOMark высоко оценили двойную камеру смартфона с модулями на 12 (f/1,8) и 12 (f/2,4) Мп, присудив ей 105 баллов.

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Новости технологии, Xiaomi Mi 8, Бюджетная версия, Гаджет, Объем оперативной памяти, Смартфон, Флагман.
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