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В Instagram появилась новая функция

Instagram
17:13 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости технологии: После того как пользователь просмотрит все сообщения за два дня, в ленте появится большая галочка и надпись "You're all caught up".

В Instagram появилась функция уведомления о прочтении всех постов за последние 48 часов.

Как отметили в соцсети, это позволит облегчить навигацию по алгоритмической ленте. После того как пользователь просмотрит все сообщения за два дня, в ленте появится большая галочка и надпись "You're all caught up" ("На этом пока все").

Далее в ленте будут отображаться более старые посты, которые также могут пересекаться с новыми.

Эта функция доступна на iOS и Android со 2 июля. Как Социальная сеть выпустила обновление, после загрузки которого у пользователей появится возможность добавлять музыку к видео, выкладываемым в разделе Stories. Выбрать композицию можно из каталога Instagram перед началом записи видео.

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Новости технологии, Instagram, You're all caught up, Новая функция, Просмотры, Функция.
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