В Instagram появилась новая функция

В Instagram появилась функция уведомления о прочтении всех постов за последние 48 часов.

Как отметили в соцсети, это позволит облегчить навигацию по алгоритмической ленте. После того как пользователь просмотрит все сообщения за два дня, в ленте появится большая галочка и надпись "You're all caught up" ("На этом пока все").

Далее в ленте будут отображаться более старые посты, которые также могут пересекаться с новыми.

Эта функция доступна на iOS и Android со 2 июля. Как Социальная сеть выпустила обновление, после загрузки которого у пользователей появится возможность добавлять музыку к видео, выкладываемым в разделе Stories. Выбрать композицию можно из каталога Instagram перед началом записи видео.