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В храме Пекина появился робот-монах (Видео)

Xian'er
05:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Робот призван служить послом, помогая воспитывать детей и вносить в храм технологии 21 века.

В буддистском храме в китайской столице Пекине служит робот-монах по имени Xian'er.

Эта модель представляет собой одну из трех версий робота-монаха, которые существуют в мире. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Главная задача робота - приветствовать молодых посетителей в храме Лонцюань в Пекине. Они могут взаимодействовать с ним через сенсорный экран или пульт дистанционного управления.

Отмечается, что роботу можно задать около 100 различных вопросов. Однако вместо того, чтобы использовать привычных ассистентов, вроде Alexa или Siri, робот предлагает ответы, предоставленные другими монахами.

Роботизированную версию Xian'er создали в 2015 году ряд китайских технических фирм, в том числе Tencent и iFlytek. 

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Новости технологии, Xian’er, Лонцюань, Пекин, Робот.
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