В США разрабатывают новейший боевой лазер
Новости технологии: В США разрабатывают мобильный боевой лазер мощностью 100 киловатт.
Американская компания Raytheon занялась разработкой мобильной боевой лазерной установки мощностью 100 киловатт.
Согласно сообщению компании, новую установку планируется смонтировать на один из армейских грузовых автомобилей семейства FMTV, передает N+1.
Новый боевой лазер планируется использовать для перехвата ракет, артиллерийских снарядов и минометных мин. Основным преимуществом лазерного оружия военные считают «неограниченный» боезапас - излучающая установка может стрелять до тех пор, пока не перестанет получать энергию от источника питания.
Кроме того, считается, что стоимость одного выстрела из лазерной установки будет в несколько раз ниже стоимости выстрела из миномета или артиллерийского орудия.
Разработка новой боевой лазерной установки ведется в рамках более масштабной программы HEL TVD (High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstration, демонстратор тактической машины с высокоэнергетическим лазером).
Стоимость программы разработки составляет десять миллионов долларов. В августе прошлого года американские военные объявили, что испытания грузовой машины семейства FMTV с лазерной установкой мощностью сто киловатт планируется начать в 2022 году.
Для испытаний будет использована машина массой десять тонн. Армейские грузовики семейства FMTV преимущественно используются для перевозки в колоннах боеприпасов, провизии и других важных грузов.
Предполагается, что, получив лазерное оружие, такие машины смогут защищать себя не только от ракет и минометных мин, но и беспилотников, вертолетов, а также небольших самолетов.
В июне 2017 года Raytheon совместно с Армией США провела испытания высокоэнергетического лазера, установленного на ударный вертолет AH-64D Apache. Это было первое испытание лазерного оружия на летательном аппарате такого класса.
Испытания проводились на полигоне «Уайт Сэндз» в Нью-Мексико. Оружие поражало различные типы целей в разных режимах полета вертолета, с разных высот и на разных скоростях полета. Все проверки признаны успешными. Поскольку в проверки были вовлечены военные, подробности испытаний не раскрываются.