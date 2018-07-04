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Внесенные в черный список пользователи Facebook были временно разблокированы

Facebook
08:26 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Баг затронул примерно 800 тысяч пользователей социальной сети.

Баг в работе Facebook привел к тому, что некоторые нежелательные пользователи были временно разблокированы.

Отмечается, разблокированы были пользователи, внесенные в черный список. Баг затронул около 800 тысяч пользователей.

Отмечается также, что Facebook подтвердила, что подобный сбой имел место быть между 29 мая и 5 июня и затронул как саму социальную сеть, так и приложение Messenger.

"Несмотря на то, что заблокированные люди не могли видеть то, чем пользователь делится с друзьями, у них был доступ к информации, доступной для широкой аудитории, например, фотографиям, которыми поделились друзья друзей", - заявила ответственная за конфиденциальность Эрин Эрган. Она также добавила, что Facebook приносит извинения пользователям, которых затронула данная проблема.

Напомним, 6 июня в компании Facebook признали, что обменивались данными пользователей с четырьмя китайскими производителями мобильных устройств, в частности с Huawei Technologies. Это усиливает обеспокоенность тем, что американская соцсеть нарушала права пользователей и допускала утечку личных данных за пределы платформы без их ведома. Разоблачение произошло после того, как представитель демократов в Комитете Сената по вопросам разведки Марк Уорнер сказал, что он заметил "серьезную угрозу" в том, что Facebook мог делиться информацией пользователей с китайскими компаниями.

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Новости технологии, Facebook, Баг, Блокировка, Пользователи, Черный список.
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