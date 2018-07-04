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Появилась новая информация о мобильных процессорах Intel

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Мобильный процессор Intel Whiskey Lake-U
16:03 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: До конца года корпорация Intel планирует расширить ассортимент мобильных процессоров, добавив в их перечень чипы Whiskey Lake-U.

Первыми представителями нового семейства мобильных CPU должны стать Core i5-8265U и Core i7-8565U, которые недавно удалось обнаружить в базах данных бенчмарков.

Процессоры Intel Whiskey Lake-U изготавливаются по улучшенному 14-нанометровому техпроцессу (14-нм ++), имеют в своем распоряжении четыре физических ядра с поддержкой многопоточности и призваны стать заменой чипам Kaby Lake Refresh, которые дебютировали в прошлом году. Графическое ядро новинок, как ожидается, станет прямым аналогом UHD Graphics 620 и не будет иметь в своем распоряжении буферную память eDRAM.

Что касается рабочих частот, то Intel Core i5-8265U функционирует на скорости от 1,6 до 3,9 ГГц в режиме Turbo Boost, тогда как старший Core i7-8565U характеризуется номинальной частотой в 1,8 ГГц, а его наиболее нагруженное ядро способно разгоняться вплоть до 4,6 ГГц.

Для сравнения, флагман семейства Kaby Lake-R – Core i7-8650U работает на частотах от 1,9 до 4,2 ГГц. Номинальный теплопакет чипов Whiskey Lake-U должен составить 15 Вт, как и у их предшественников.

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Новости технологии, Intel Whiskey Lake-U, Детали, Корпорация Intel, Новинка, Процессор, Технологии.
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