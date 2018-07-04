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Google подтвердил, что письма пользователей Gmail могут читать сторонние пользователи

Почта Gmail
17:14 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Некоторые пользователи могут предоставить разработчикам доступ к почте.

Компания Google подтвердила, что личные письма пользователей Gmail в некоторых случаях могут быть прочитаны сторонними разработчиками приложений. При этом, речь идет не только о машинном изучении. Прочитать письма пользователей могут и работники компаний-разработчиков.

По словам представителей Google, под угрозой находятся письма пользователей, которые привязали свои аккаунты к инструментам управления почтой или другим сервисам, таким как планирование путешествий и сравнение цен, которые были представлены сторонними разработчиками. Компания также подчеркнула, что это не противоречит ее политике безопасности.

Отмечается также, что во время установки сторонних приложений у пользователей спрашивают разрешения, которые зачастую включают возможность "читать, отправлять, удалять и управлять электронной почтой". Это разрешение иногда позволяет разработчикам приложений читать письма пользователей.

Gmail является самым популярным сервисом электронной почты, количество его пользователей по всему миру превышает 1,4 миллиарда.

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Новости технологии, Google, Доступ, Письма, Пользователи, Почта Gmail, Технологии.
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