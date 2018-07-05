Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Русская церковь - церковь страны-агрессора
Порошенко: Русская церковь - церковь страны-агрессора
Новости: В Евросоюзе могут изменить правила безвиза
В Евросоюзе могут изменить правила безвиза
Новости: Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
Новости: "Выключи свет, зажги свой огонь": коллекция Жан-Поля Готье удивила публику
"Выключи свет, зажги свой огонь": коллекция Жан-Поля Готье удивила публику
X

Проект "Википедия" протестует, заблокировав роботу на 4 языках

Википедия на экране ноутбука
09:26 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Новые законы об авторском праве, по мнение "Википедии", только ухудшают сложившуюся ситуацию.

Проект «Википедия» приостановил работу по меньшей мере на четырех языках в знак протеста против ограничения свободы обмена информацией в интернете. Пользователям стали недоступны итальянская, испанская, польская и латышская версии портала. Таким образом проект хочет привлечь внимание общественности к намеченному на 5 июля голосованию Европарламента по директиве об авторском праве в интернете.

При заходе на соответсвующие языковые версии онлайн-энциклопедии, пользователи видят сообщение с критикой директивы. Отмечается, что вместо того, чтобы усовершенствовать законы об авторском праве, предложенная директива вводит новые барьеры, фильтры и ограничения на обмен информацией в Интернете. Принятие предложения в его нынешнем виде, как утверждается, осложнит распространение новостей в соцсетях и поставит Википедию под угрозу.

Пользователи Википедии призвали евродепутатов голосовать против текущей редакции директивы и вернуться к ее обсуждению. Заявление сообщества пользователей Википедии доступно на нескольких 14 языках. Английский, российский и украинский порталы в данный момент работают.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Блокиировка, Википедия, Европарламент, Закон, Проект, Язык.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Внесенные в черный список пользователи Facebook были временно разблокированы В США разрабатывают новейший боевой лазер В храме Пекина появился робот-монах (Видео)

Последние новости

Жестокое убийство женщины в Киеве: задержан подозреваемый Как похудение может сказаться на здоровье человека с болезнью сердца Экс-футболист Арсенала оценил шансы сборной России на выигрыш ЧМ-2018
Сегодня читают
01 Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
02 Олег Гусев нашел себе новый клуб
03 Грудастая балерина: Надежда Мейхер-Грановская показала, как занимается балетом
04 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
05 Настя Каменских показала стильный образ, на который потратила огромную сумму
Новости сегодня
10:00 Обидчик Ломаченко подался в политику
09:57 Идет на террор: Австралия прекращает финансирование Палестине
09:56 Андрей Любка поделился иллюстрацией своей новой книги
09:47 Госстат подсчитал, сколько украинцы задолжали за коммуналку
09:44 Шевченко будет продавать абонементы на матчи Шахтера
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов, четверо бойцов ранены
"Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов
Новости: Курс валют от НБУ: доллар и евро снова пошли вверх
Курс валют от НБУ: доллар и евро снова пошли вверх
Новости: Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Новости: Рецепт дня: паста c куриной грудкой под сливочным соусом
Рецепт дня: паста c куриной грудкой под сливочным соусом
Добавить комментарий
0