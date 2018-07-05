Новый смартфон Meizu 16 будет сделан в стиле iPhone X

Сотрудник отдела контроля качества Meizu разместил в Twitter фотографии двух смартфонов, которые находятся на стадии производства – Meizu 16.

Судя по снимкам, Meizu 16 выйдет в двух модификациях: большой и маленькой, с диагональю дисплеев 5,5 и 6,1 дюйма.

Также можно заметить отпечаток пальца на экране старшей модели, что подтверждает факт наличия этого сенсора в самом дисплее. Информации о дактилоскопическом сканере в младшей модели пока нет.

Но самое главное, дисплеи Meizu 16 будут безрамочными и без выреза в стиле iPhone X. Каким образом инженеры смогли обойти техническое ограничение, будет известно с выходом этой модели в продажу.

Что касается аппаратной части смартфона, то сердцем Meizu 16 станет процессор Qualcomm Snapdragon 845, объем оперативной памяти составит 6 или 8 ГБ в зависимости от версии.

Также по слухам, Meizu 16 получит 20-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи снимков и 12-мегапиксельную камеру c двойным фотосенсором.

Смартфон будет работать на Android 8.0 с оболочкой Flyme 7.5, которая поддерживает распознавание силы нажатия на экран и получит систему навигации на базе жестов.

Meizu 16 представят 26 августа. Стоимость новинки в базовой комплектации (6 ГБ + 64 ГБ) составит около $470, а "нафаршированная" модификация с 8 гигабайтами оперативной и 256 ГБ флэш-памяти обойдется покупателям $625.