Viber совместно с Rakuten разработали новый логотип

Корпорация Rakuten провела ребрендинг своего сервиса сменой логотипа, в рамках стратегии по усилению синергии активов. Одним из элементов дизайна нового логотипа является японский иероглиф "ichi", который переводится как "один" и символизирует новые начинания.

По мнению компании, новый дизайн отражает способность Rakuten и Viber опережать конкурентов и быть инноваторами в своих сферах.

Корпорация, название которой переводится как "оптимизм", с новым логотипом готова представлять своим пользователям инновации в областях мобильных коммуникаций, логистики и электронной коммерции.