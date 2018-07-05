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Viber совместно с Rakuten разработали новый логотип
21:01 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости технологии: Одним из элементов дизайна нового логотипа является японский иероглиф "ichi".
Корпорация Rakuten провела ребрендинг своего сервиса сменой логотипа, в рамках стратегии по усилению синергии активов. Одним из элементов дизайна нового логотипа является японский иероглиф "ichi", который переводится как "один" и символизирует новые начинания.
По мнению компании, новый дизайн отражает способность Rakuten и Viber опережать конкурентов и быть инноваторами в своих сферах.
Корпорация, название которой переводится как "оптимизм", с новым логотипом готова представлять своим пользователям инновации в областях мобильных коммуникаций, логистики и электронной коммерции.
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