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Viber совместно с Rakuten разработали новый логотип

Viber
21:01 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Одним из элементов дизайна нового логотипа является японский иероглиф "ichi".

Корпорация Rakuten провела ребрендинг своего сервиса сменой логотипа, в рамках стратегии по усилению синергии активов. Одним из элементов дизайна нового логотипа является японский иероглиф "ichi", который переводится как "один" и символизирует новые начинания.

По мнению компании, новый дизайн отражает способность Rakuten и Viber опережать конкурентов и быть инноваторами в своих сферах.

Корпорация, название которой переводится как "оптимизм", с новым логотипом готова представлять своим пользователям инновации в областях мобильных коммуникаций, логистики и электронной коммерции.

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Новости технологии, Rakuten, Viber, Дизайн, Логотип, новый логотип, Приложение.
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