Google прокомментировали ситуацию с утечкой паролей

Компания Google ответила на скандал с утечкой данных из Google Docs в индекс поисковой системы "Яндекса", и не обнаружила никаких проблем – все работало в рамках нормы.

По словам Google, пользователи сами виноваты в том, что их документы попали в публичный доступ, поскольку не следили за приватностью своих документов. Просто нужно правильно выставлять настройки приватности.

Поисковые системы индексируют только те документы, которые были сделаны их владельцами публичными. К примеру, если созданный документ сделать доступным по ссылке, то он открывается для просмотра всем в интернете.

Настройки приватности своих документов можно изменить в любой момент и установить разграничения доступа в случае необходимости для комментирования или редактирования.