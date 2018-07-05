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Google прокомментировали ситуацию с утечкой паролей

Google
22:14 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Корпорация не обнаружила сбоев в работе Google Docs.

Компания Google ответила на скандал с утечкой данных из Google Docs в индекс поисковой системы "Яндекса", и не обнаружила никаких проблем – все работало в рамках нормы.

По словам Google, пользователи сами виноваты в том, что их документы попали в публичный доступ, поскольку не следили за приватностью своих документов. Просто нужно правильно выставлять настройки приватности.

Поисковые системы индексируют только те документы, которые были сделаны их владельцами публичными. К примеру, если созданный документ сделать доступным по ссылке, то он открывается для просмотра всем в интернете.

Настройки приватности своих документов можно изменить в любой момент и установить разграничения доступа в случае необходимости для комментирования или редактирования.

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