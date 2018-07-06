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Samsung Galaxy J7 Aero был замечен в сети

Смартфон
05:45 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Ассортимент смартфонов Samsung, по сообщениям сетевых источников, вскоре пополнит относительно недорогая модель под названием Galaxy J7 Aero.

В сети появилась информация, что ассортимент смартфонов Samsung вскоре пополнит относительно недорогая модель под названием Galaxy J7 Aero. Аппарат уже был замечен в бенчмарке Geekbench под кодовым названием SM-J737V.

В качестве электронного "мозга" значится фирменный процессор Exynos 7885 с 8 вычислительными ядрами: это дуэт Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и секстет Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц.

Чип работает в паре с графическим ускорителем Mali-G71 MP2 и сотовым модемом LTE. Функционирует новинка под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Модификация Galaxy J7 Aero, которая "засветилась" в бенчмарке, была наделена 2 ГБ оперативной памяти. Но сетевые источники отмечают, что на рынок может выйти версия с 3 ГБ ОЗУ.

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Новости технологии, Samsung, Samsung Galaxy J7 Aero, Смартфон.
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