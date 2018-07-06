Samsung Galaxy J7 Aero был замечен в сети

В сети появилась информация, что ассортимент смартфонов Samsung вскоре пополнит относительно недорогая модель под названием Galaxy J7 Aero. Аппарат уже был замечен в бенчмарке Geekbench под кодовым названием SM-J737V.

В качестве электронного "мозга" значится фирменный процессор Exynos 7885 с 8 вычислительными ядрами: это дуэт Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и секстет Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц.

Чип работает в паре с графическим ускорителем Mali-G71 MP2 и сотовым модемом LTE. Функционирует новинка под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Модификация Galaxy J7 Aero, которая "засветилась" в бенчмарке, была наделена 2 ГБ оперативной памяти. Но сетевые источники отмечают, что на рынок может выйти версия с 3 ГБ ОЗУ.