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Facebook выпустит новую версию приложения Instagram

Instagram
18:30 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Facebook готовит к выходу Lite-версию популярного приложения Instagram.

Компания Facebook готовит к выходу Lite-версию популярного приложения Instagram. Модификация социальной сети будет рассчитана на развивающиеся страны, в которых пользуются бюджетными устройствами с небольшим объемом встроенной памяти и малым мобильным трафиком. В пользу меньшего расхода трафика свидетельствует отказ Instagram в Lite-версии от рекламы.

Стоит отметить, что размер программы составляет всего 573 Кбайт, к слову, обычная программа Instagram весит 32 МБ. Но в таком случае пользователям придется чем-то жертвовать. Так, Lite-версия лишена Direct-сообщений и возможности загружать видеоролики.

При этом пользователи все еще будут способны загружать фотографии, просматривать ленту, оценивать и комментировать фотографии, а также просматривать истории друзей. В компании отмечают быстрый запуск программы.

Сейчас приложение тестируется в Мексике, и не исключено, что в ближайшее время будет доступно жителям всего мира.

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Новости технологии, Facebook, Instagram, Lite-версия, Приложение, Тестирование.
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